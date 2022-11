Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag höher

Das Papier von Sartorius vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 369,10 EUR. Bei 369,10 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 365,10 EUR. Bisher wurden heute 22.069 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR. Gewinne von 41,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 25,84 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 516,64 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,72 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com