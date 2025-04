Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Vormittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 11,0 Prozent auf 198,40 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,0 Prozent auf 198,40 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 200,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.375 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (354,60 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 78,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,823 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 280,10 EUR.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 906,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 16.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,89 EUR je Sartorius vz-Aktie.

