Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Sartorius vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 245,00 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 245,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 247,00 EUR. Mit einem Wert von 242,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 19.755 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 36,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (215,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,930 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 314,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus