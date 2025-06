Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag in Grün

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 207,80 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 207,80 EUR. Bei 209,10 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 206,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.094 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,09 Prozent.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,839 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 883,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 22.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Sartorius vz-Aktie.

