Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 407,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 407,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 411,30 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.950 Aktien.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 631,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 38,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 519,63 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.020,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,10 EUR umgesetzt.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Sartorius vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie dreht ins Minus: Sartorius kauft englisches Biopharmazeutika-Unternehmen Albumedix

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie springt hoch: Sartorius mit Umsatz- und Ergebnisplus - Prognose steht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com