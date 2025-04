Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 185,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 185,30 EUR. Bei 187,55 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 182,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 94.014 Stück.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 88,88 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,823 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,10 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 906,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

