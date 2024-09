Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Sartorius vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 251,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 251,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 248,80 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.392 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 52,87 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,752 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,70 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

