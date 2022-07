Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 383,90 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 13.07.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 384,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 380,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 383,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.388 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 525,00 EUR angegeben.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 21.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 21.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

