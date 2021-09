Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt nach

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 581,20 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 578,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 592,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.325 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2021 bei 599,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2020 bei 326,00 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 483,00 EUR angegeben. Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,90 EUR fest.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sartorius