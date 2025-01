Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag im Plus

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 245,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 245,90 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.316 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 18,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 17.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,11 Prozent auf 793,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 810,70 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Sartorius vz-Aktie.

