Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Mit einem Wert von 239,90 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 239,90 EUR an der Tafel. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 243,00 EUR aus. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 238,10 EUR. Bei 239,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.508 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. 59,94 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,854 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 273,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 16.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

