Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 236,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 236,70 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 239,70 EUR. Bei 232,10 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 236,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 47.176 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 18,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 256,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 17.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 810,70 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.01.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

