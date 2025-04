Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 209,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 209,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 208,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.917 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 70,77 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,73 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,823 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 273,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 906,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,90 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

