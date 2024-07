Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 241,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 241,10 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 241,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.096 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,25 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,853 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,33 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 903,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 819,60 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2024 erfolgen. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

