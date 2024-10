So bewegt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagmittag nordwärts

15.10.24 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 244,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 244,00 EUR zu. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 245,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.661 Sartorius vz-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,25 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,744 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 253,55 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im DAX KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com