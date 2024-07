Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 240,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 240,10 EUR. Bei 240,50 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 237,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.278 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 59,81 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,91 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,853 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,33 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

