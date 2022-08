Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 442,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 438,90 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 447,40 EUR. Bisher wurden heute 30.294 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 22.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,01 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 519,63 EUR an.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,00 EUR – ein Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 791,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 14,32 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie dreht ins Minus: Sartorius kauft englisches Biopharmazeutika-Unternehmen Albumedix

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie springt hoch: Sartorius mit Umsatz- und Ergebnisplus - Prognose steht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com