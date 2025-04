Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 210,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 210,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,90 EUR ab. Mit einem Wert von 215,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.355 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 338,30 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,56 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 21,19 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,820 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 274,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 28.01.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 906,80 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 849,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2025 aus.

