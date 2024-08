Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 239,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 239,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 239,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,10 EUR. Zuletzt wechselten 760 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 60,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,776 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 248,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,21 EUR fest.

