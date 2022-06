Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20.06.2022 12:22:00 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 308,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 315,60 EUR aus. Bei 302,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 310,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.319 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 51,20 Prozent zulegen. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 298,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 3,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 541,50 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,93 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 10,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

