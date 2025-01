Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Vormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 235,80 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 235,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 234,60 EUR. Bei 236,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.710 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 62,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 256,10 EUR.

Am 17.10.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 793,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Sartorius vz am 28.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 22.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,88 EUR je Sartorius vz-Aktie.

