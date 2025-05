Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 227,80 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 227,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.805 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,832 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.04.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 883,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 819,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht

Sartorius vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold