Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 240,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,0 Prozent auf 240,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 241,40 EUR. Bei 238,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.440 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,94 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,776 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

