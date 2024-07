Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 205,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 205,50 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 207,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.936 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 86,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 3,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,67 EUR.

Am 18.07.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

