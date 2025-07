Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 194,50 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 194,50 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 197,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.474 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 50,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,837 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 252,70 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

