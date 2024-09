Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Bei 233,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 232,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.446 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. 65,10 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Abschläge von 14,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,752 EUR belaufen. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,70 Mio. EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

