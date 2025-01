Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 250,40 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 250,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 251,30 EUR zu. Bei 250,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.598 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,730 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,30 EUR.

Am 17.10.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 793,60 Mio. EUR – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 810,70 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 16.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,88 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus