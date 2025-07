Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 191,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 191,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 195,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 189,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.228 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,36 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 13,36 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,823 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 251,70 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,02 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

