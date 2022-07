Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Montagvormittag

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 25.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,5 Prozent auf 412,30 EUR nach. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 412,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 417,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.050 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 40,57 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 510,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 24.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie springt hoch: Sartorius mit Umsatz- und Ergebnisplus - Prognose steht

Wunschanalyse der Woche: Sartorius Vz.-Aktie

Sartorius-Aktie und Sartorius Stedim Biotech-Aktie höher: Analyst sieht Spielraum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com