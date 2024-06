Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 221,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 221,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 222,20 EUR. Bei 221,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.397 Aktien.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 209,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,930 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 314,75 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen