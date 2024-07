Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 243,90 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 243,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 246,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,80 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 67.798 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 57,32 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,786 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,00 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,47 EUR je Aktie belaufen.

