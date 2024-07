Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 226,70 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 226,70 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,70 EUR nach. Bei 227,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 678 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 13,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,795 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,00 EUR an.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 860,70 Mio. EUR im Vergleich zu 832,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 15.10.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

