Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittag ab

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 240,20 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 240,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,00 EUR aus. Bei 240,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 5.502 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. 59,74 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 16,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,776 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 248,00 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

