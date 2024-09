Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 235,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 236,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.259 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 62,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 18,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,752 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 252,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 860,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

