Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 219,30 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 219,30 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 215,10 EUR. Bei 221,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.431 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gewinne von 74,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,930 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 311,00 EUR.

Am 18.04.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 19.07.2024 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie.

