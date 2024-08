Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 246,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 246,20 EUR. Bei 247,70 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 241,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 52.832 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 18,97 Prozent sinken.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,761 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 248,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 1,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,70 Mio. EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,23 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich in Rot

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer