Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 226,80 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 226,80 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 225,20 EUR ab. Bei 228,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 20.451 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,40 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Gewinne von 32,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,829 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 267,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,91 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

