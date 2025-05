Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 217,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 217,80 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 217,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 863 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 25,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 23,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,841 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 266,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 883,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 819,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

