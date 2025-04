Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 229,80 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 229,80 EUR zu. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 230,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.253 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,40 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,829 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,80 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 16.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie etwas tiefer: S&P stuft Sartorius auf "BBB-" ab

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Sartorius vz-Aktie

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal