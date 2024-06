Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 217,90 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 217,90 EUR zu. Bei 218,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,10 EUR. Bisher wurden heute 2.456 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 76,09 Prozent zulegen. Bei 209,40 EUR fiel das Papier am 19.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,927 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 903,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 819,60 Mio. EUR.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,87 EUR je Sartorius vz-Aktie.

