Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Mit einem Wert von 245,10 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 245,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 245,90 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 245,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 245,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 404 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 22,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,761 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,23 EUR im Jahr 2024 aus.

