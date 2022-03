Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz zu

Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 409,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.613 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 412,00 EUR zu. Bei 406,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.935 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 631,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 345,70 EUR ab.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 551,43 EUR aus. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,30 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

