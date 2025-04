Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 225,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 225,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 226,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 225,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.592 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,40 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 24,58 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,829 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,80 EUR aus.

Sartorius vz gewährte am 16.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 883,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,94 EUR je Aktie.

