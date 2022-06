Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 29.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 326,30 EUR. Bei 313,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 328,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.538 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 631,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 293,30 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 11,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 541,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 791,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 21.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com