Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 228,90 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 228,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 229,30 EUR. Bei 227,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.437 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 27,46 Prozent wieder erreichen.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,830 EUR belaufen. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 267,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 883,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,93 EUR je Sartorius vz-Aktie.

