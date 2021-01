Peer Schatz soll Aufsichtsrat bei Siemens Healthineers werden

Der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers schlägt den 55-Jährigen der Hauptversammlung am 12. Februar zur Wahl in den Aufsichtsrat vor, wie er in Erlangen mitteilte. Die Erweiterung des Aufsichtsrates um ein Mitglied bedarf zusätzlich einer Satzungsänderung.

Unter der Führung von Schatz, der lange in den USA gelebt hat, ist der Diagnostikspezialist QIAGEN groß geworden. Aufsichtsratschef Ralf Thomas sprach von einer hervorragenden Ergänzung. Schatz sei "einer der international profiliertesten und anerkanntesten Diagnostikexperten".

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com