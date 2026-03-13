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Saudi-Arabien fängt Drohnen ab - Dementi aus dem Iran

15.03.26 09:11 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben insgesamt 14 Drohnen im Raum der Hauptstadt Riad und im ölreichen Osten des Landes abgefangen. Weitere Details nannte das saudische Verteidigungsministerium nicht. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten am Morgen neue Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran.

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Der Iran dementierte den Angriff auf Saudi-Arabien nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. Dieser stehe in keinem Zusammenhang mit der Islamischen Republik. "Die saudische Regierung sollte sich bemühen, die Herkunft der Angriffe aufzudecken", hieß es.

Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran vor gut zwei Wochen reagierte Teheran mit eigenen Attacken unter anderem in der Golfregion. In Saudi-Arabien wurden unter anderem Ölanlagen, die US-Botschaft in Riad und eine US-Militärbasis angegriffen./jot/DP/zb