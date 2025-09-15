Saudi Azm for Communication and Information Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Azm for Communication and Information Technology hat am 14.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,470 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,16 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 217,64 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net