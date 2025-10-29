Saudi Azm for Communication and Information Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saudi Azm for Communication and Information Technology hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Azm for Communication and Information Technology im vergangenen Quartal 70,0 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Azm for Communication and Information Technology 60,7 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net