Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 5,05 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,95 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,08 EUR. Bisher wurden heute 283.114 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 8,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 39,05 Prozent Luft nach oben. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 10,31 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,16 EUR.

Am 16.03.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,07 Prozent auf 3.554,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.629,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 10.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

